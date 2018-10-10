Законом о языке Киев нарушает Конституцию - МИД РФ

Новым законом о языке Киев продолжает "тотальную украинизацию общества вопреки правовым нормам" и "ограничивает права миллионов граждан". Об этом в среду, 10 октября, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"Был принят наиболее радикальный из четырех вариантов решения языкового вопроса, поступивших депутатам. Эта юридическая инициатива является продолжением политики Киева по тотальной украинизации общества и касается сфер образования, культуры, судопроизводства, здравоохранения, средств массовой информации и даже бытового обслуживания", - сказала Захарова.
Она заявила, что такими действиями украинская власть нарушает Конституцию Украины.
"Такого рода нововведения расходятся, прежде всего, с нормами Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Напомню, статья 10-я", - отметила она.
По словам представителя МИД РФ, положения законопроекта противоречат также статье 6 закона о национальных меньшинствах Украины, согласно которому "государство гарантирует всем национальным меньшинствам свободное общение и использование своего родного языка в культурной, информационной, образовательной и других сферах общественной жизни".
"Похоже, что усиление напряженности и разобщенности в обществе как следствие ограничения прав и интересов миллионов граждан своей страны в Киеве мало кого волнует", - добавила Захарова.
Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Новый закон о госязыке предусматривает штрафы и уголовную ответственность за его нарушение.
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Источник: korrespondent.net
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