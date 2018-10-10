В Донецкой области подорвались два бойца - штаб

На Донбассе в течение среды, 10 октября, погибли, подорвавшись на взрывном устройстве, два украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, еще один военнослужащий получил ранения на позиции в районе Бахмутской трассы.
Отмечается, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Майское, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское.
"Опорные пункты наших войск вблизи Майского были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции возле Гнутово - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, по защитниках Крымского и Майского враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, а по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое и Гнутово - из противотанковых ракетных комплексов. Также по защитникам Гнутово велся снайперский огонь", – добавили в штабе.
Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 39 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
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Источник: korrespondent.net
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