В ГПСУ заявили о конфликте с пограничниками РФ в Черном море

В Госпогранслужбе Украины заявили о конфликтной ситуации с береговой охраной пограничной службы ФСБ РФ в исключительной морской экономической зоне Украины. Об этом в среду, 10 октября, сообщает пресс-служба ГПСУ.

В частности, во время патрулирования корабль морской охраны Николаев с пограничным самолетом Diamond у самоподъемной буровой установки Петр Годованец столкнулись с представителями России.

В ведомстве отмечают, что российские пограничники сближаются с украинскими кораблями после их приближения к району месторождений.

Отмечается, что представители пограничной службы ФСБ РФ в радиопереговорах спросили украинский корабль о цели нахождения в "экономической зоне России".

"Получив ответ, что корабль Морской охраны ГПСУ находится на службе в морской экономической зоне Украины, отметили, что не имеют больше вопросов", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники добавили, что материалы о противоправных действиях России в экономической зоне Украины направили в военную прокуратуру, прокуратуру АР Крым, СБУ, а также проинформировали ПАО ГАО Черноморнефтегаз.

Ранее в акватории Черного моря произошло опасное сближение российского истребителя Су-27 с военно-транспортным самолета Ан-26.

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Источник: korrespondent.net