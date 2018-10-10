За бывшего мужа известной гимнастки Лилии Подкопаевой бизнесмена Тимофея Нагорного, которого подозревают в государственной измене, в среду, 10 октября, внесли залог в размере 538,6 тыс. гривен. Об этом сообщают Вести.
Отмечено, что деньги в банк принес Алик Тарраф, однако внести их сразу не удалось, поскольку пришлось ждать адвоката с постановлением. Также выяснилось, что залог нельзя внести одним платежом, поэтому вносили двумя.
Cмотрите фотогалерею: За бывшего мужа Подкопаевой внесли залог
Также активисту, заместителю Нагорного в его общественной организации, пришлось писать от руки заявление с объяснением источника средств: необходимо подтвердить доход, что это - благотворительный взнос.
Как отмечается, команда Нагорного должна была успеть до 18:00 завезти платеж в пенитенциарную службу, иначе он еще на сутки остался бы в СИЗО, несмотря на то, что залог был внесен. Ожидается, что Нагорный выйдет из СИЗО 11 октября.
Ранее Печерский суд Киева арестовал с правом залога более чем 500 тысяч гривен бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. Ему инкриминируют государственную измену.
Напомним, в январе 2009 года стало известно, что Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева и ее супруг - бизнесмен Тимофей Нагорный подали документы на развод. Лилия Подкопаева и Тимофей Нагорный были вместе 7 лет, из которых четыре года женаты. У них двое детей - приемный сын Вадим и биологическая дочь Каролина.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.