За бывшего мужа известной гимнастки Лилии Подкопаевой бизнесмена Тимофея Нагорного, которого подозревают в государственной измене, в среду, 10 октября, внесли залог в размере 538,6 тыс. гривен. Об этом сообщают Вести.

Отмечено, что деньги в банк принес Алик Тарраф, однако внести их сразу не удалось, поскольку пришлось ждать адвоката с постановлением. Также выяснилось, что залог нельзя внести одним платежом, поэтому вносили двумя.

Cмотрите фотогалерею: За бывшего мужа Подкопаевой внесли залог

Также активисту, заместителю Нагорного в его общественной организации, пришлось писать от руки заявление с объяснением источника средств: необходимо подтвердить доход, что это - благотворительный взнос.

Как отмечается, команда Нагорного должна была успеть до 18:00 завезти платеж в пенитенциарную службу, иначе он еще на сутки остался бы в СИЗО, несмотря на то, что залог был внесен. Ожидается, что Нагорный выйдет из СИЗО 11 октября.

Ранее Печерский суд Киева арестовал с правом залога более чем 500 тысяч гривен бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. Ему инкриминируют государственную измену.

Напомним, в январе 2009 года стало известно, что Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева и ее супруг - бизнесмен Тимофей Нагорный подали документы на развод. Лилия Подкопаева и Тимофей Нагорный были вместе 7 лет, из которых четыре года женаты. У них двое детей - приемный сын Вадим и биологическая дочь Каролина.

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Источник: korrespondent.net