США и Китай приближаются к "новой холодной войне" - Bloomberg

Торговая борьба президента США Дональда Трампа с Китаем может обернуться "новой холодной войной" между двумя странами. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, визит госсекретаря США Майка Помпео в Пекин, после которого стало ясно, что он находится в принципиальном разногласии с китайским министром иностранных дел Ван И, только подчеркнул рост напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Так, глава МИД КНР Ван И обвинил США в эскалации торговых споров, а также вмешательстве во внутренние дела Китая и Тайваня. Как отмечает агентство, последний визит Помпео стал еще одним свидетельством ухудшения отношений между США и Китаем в то время, как обе стороны ведут торговую войну.

"Открытая демонстрация недовольства Китая также является одним из самых серьезных признаков того, что все больше увеличивающийся список проблем между Вашингтоном и Пекином может подорвать их сотрудничество по вопросу Северной Кореи. Кроме этого, в отличие от визита Помпео в июне, в этот раз председатель КНР Си Цзиньпин не удостоил аудиенцией госсекретаря США", - говорится в статье.

В материале также отмечается, что рост напряженности вызвал обеспокоенность, как в Пекине, так и в Вашингтоне, тем, что торговая борьба Трампа может обернуться "новой холодной войной" между двумя странами.

Ранее официальный представитель отделения ЦРУ в Восточной Азии Майкл Коллинз заявил, что Китай ведет "холодную войну" против США.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере 267 миллиардов долларов, если Пекин примет ответные меры. В Белом доме пояснили, что вводимые пошлины с 1 января следующего года вырастут до 25%.

В ответ Китай решил принять меры и повысил таможенные тарифы на американские товары на 60 миллиардов долларов и подал жалобу в ВТО.

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Источник: korrespondent.net