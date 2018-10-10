В Германии из-за бомбы эвакуировали три тысячи человек

В немецком Потсдаме эвакуировали три тысячи местных жителей из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание The Local в среду, 10 октября.

Предположительно американскую 250-килограммовую бомбу нашли во время плановой проверки на месте бывшего трамвайного депо в том же месте, что и две предыдущие бомбы, которые в последние месяцы находили в Потсдаме.

Утром были закрыты несколько дорог вокруг места обнаружения у главного железнодорожного вокзала. Некоторые министерства и Государственная канцелярия оставались закрытыми.

Незадолго до полудня пожарная служба сообщила, что детонатор бомбы будет взорван на месте во время контролируемого взрыва и предупредила, что взрыв будет слышно. Позже бомбу вывезли для уничтожения на полигон.

Ранее более двух тысяч человек были эвакуированы на польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря из-за найденных бомбы времен Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net