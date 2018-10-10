У Марокко обстреляли лодку с мигрантами, есть раненые

Королевские военно-морские силы Марокко открыли огонь по лодке с мигрантами из одной из североафриканских стран, в результате чего был ранен один человек. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Daily Mail.

По словам собеседника агентства, капитан моторной лодки, где под брезентом были прикрыты 58 мигрантов, не отреагировал на предупредительные выстрелы. В результате силы береговой охраны были вынуждены открыть огонь.

Как рассказал источник, в результате стрельбы 16-летний мигрант получил ранение в плечо, его доставили в больницу в Танжере. Других мигрантов, среди которых были мужчины и женщины разного возраста, высадили на берег и передали силам безопасности.

Известно также, что инцидент произошел около города Эль-Араиш у атлантического побережья Марокко.

Ранее береговая охрана Марокко в ходе спасательной операции вызволила из воды 615 нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться до Испании.

Также сообщалось, что у берегов Турции затонуло судно с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли, по меньшей мере, пять человек.

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Источник: korrespondent.net