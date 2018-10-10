Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2018, среда, 21:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,46
10. 10. 2018

В Черновцах задержали грабителей "валютчиков"

В Черновцах задержана преступную группировка, специализирующаяся на разбойных нападениях на обменщиков валюты. Как сообщили в областной полиции, в группировку входили пять человек, большинство из которых ранее были судимы за совершение тяжких преступлений.

Злоумышленники специализировались на совершении разбоев в отношении лиц, занимающихся оптовым обменом валют.

"Сейчас задокументировано их причастность к совершению 10 разбоев на "валютчиков" на территории Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 30 млн гривен", - сообщили в полиции.

Правоохранителям удалось задержать всех участников преступной группы сегодня, 10 октября, во время совершения очередного нападения на мужчину, который занимался валютными операциями.

У злоумышленников на месте происшествия были изъяты кастет, молоток, оружие, а также 860 тысяч гривен и 12 тысяч евро, которые они отобрали у потерпевшего.

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Николаевской области в ходе масштабной спецоперации задержали группу гастролеров-грабителей, занимавшихся разбоем в нескольких областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.