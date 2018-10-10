В Черновцах задержали грабителей "валютчиков"

В Черновцах задержана преступную группировка, специализирующаяся на разбойных нападениях на обменщиков валюты. Как сообщили в областной полиции, в группировку входили пять человек, большинство из которых ранее были судимы за совершение тяжких преступлений.
Злоумышленники специализировались на совершении разбоев в отношении лиц, занимающихся оптовым обменом валют.
"Сейчас задокументировано их причастность к совершению 10 разбоев на "валютчиков" на территории Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 30 млн гривен", - сообщили в полиции.
Правоохранителям удалось задержать всех участников преступной группы сегодня, 10 октября, во время совершения очередного нападения на мужчину, который занимался валютными операциями.
У злоумышленников на месте происшествия были изъяты кастет, молоток, оружие, а также 860 тысяч гривен и 12 тысяч евро, которые они отобрали у потерпевшего.
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее в Николаевской области в ходе масштабной спецоперации задержали группу гастролеров-грабителей, занимавшихся разбоем в нескольких областях.
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Источник: korrespondent.net
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