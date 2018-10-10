Взрывы в Ичне: в четырех населенных пунктах работает Красный Крест

В Черниговской области волонтеры и сотрудники Общества Красного Креста Украины (ОККУ) развернули свою деятельность в Прилуках, Парафиевке, Южненском и Нежине в связи с возникновением чрезвычайной ситуации с пожаром и взрывами на военных складах под Ичней. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Укринформ.
"Волонтеры и сотрудники Черниговской области во главе с председателем работают в четырех локациях: Прилуки, Парафиевка, Южненское и Нежин с первых часов возникновения чрезвычайной ситуации. К помощи присоединились волонтеры и председатель Сумской областной организации, которые обеспечили из собственных запасов на случай чрезвычайной ситуации предметы первой необходимости и оказывали поддержку Центру Красного Креста в г. Прилуки в распределении помощи среди пострадавшего населения в течение суток", - говорится в сообщении.
В ОККУ рассказали, что на местах происходит сбор помощи от местного населения, в частности, теплой одежды и обуви.
"10 октября были закуплены продукты питания (мясные консервы, паштет, гречка, масло, сладости, печенье, чай, сахар) общей численностью около 500 наименований для передачи в школу в Парафиевке, которая приняла большое число эвакуированных", - заявили в Обществе.
К тому же, с неприкосновенного запаса Красного Креста выделено и доставлено в места пребывания эвакуированных лиц постельное белье (600 шт.), детские гигиенические наборы (650 шт.), одеяла (500 шт.), подгузники (300 шт.) и гигиенические наборы (до 200 шт.) для взрослых.
Напомним, в ночь на 9 октября возник пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных сил Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по статье о халатности. СБУ рассматривает три версии причин чрезвычайного происшествия на арсенале под Ичней.
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Источник: korrespondent.net
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