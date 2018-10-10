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10. 10. 2018

Ураган Майкл обрушился на Флориду

Ураган Майкл обрушился на побережье штата Флорида, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди. Как сообщает телеканал CNN, ураган продолжает усиливаться, а скорость ветра достигает 250 км/ч.

Это означает, что вскоре урагану может быть присвоен пятый - наивысший - уровень опасности по шкале Саффира-Симпсона.

#Huracan #Micheal pic.twitter.com/6PpoUspjI9

— Oaxaca Urbano (@urbanosoax) 10 октября 2018 г.

Предварительно ущерб от стихии оценивается в 16 млрд долларов.

Для Флориды Майкл станет самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата за всю историю наблюдений - с 1851 года.

Ранее в американских штатах Флорида и Алабама объявили чрезвычайное положение из-за урагана Майкл.

Также стало известно, что в Мексиканском заливе останавливается добыча нефти в связи с приближением урагана Майкл. Это спровоцировало рост цен на "черное золото".

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Источник: korrespondent.net

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