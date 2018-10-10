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10. 10. 2018

У берегов Турции затонула лодка с мигрантами: девять жертв

Возле берегов Турции утонула лодка, на которой находились мигранты - погибли девять человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Как сообщает Reuters, лодка затонула в районе Измира.

Всего на лодке находилось около 35 человек. Однако, не сообщается откуда и куда именно это судно направлялось.

"9 человек погибли, а 25 считаются пропавшими без вести в результате катастрофы лодки, перевозивший беженцев недалеко западного побережья Турции в районе Измира", - сказано в сообщении.

На данный момент продолжаются поиски пропавших людей.

Ранее сегодня Королевские военно-морские силы Марокко открыли огонь по лодке с мигрантами из одной из североафриканских стран, в результате чего был ранен один человек. 

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Источник: korrespondent.net

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