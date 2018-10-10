В Британии назначили министра по предотвращению суицида

Глава британского правительства Тереза Мэй назначила первого министра по вопросам предотвращения суицида в рамках кампании за уменьшение количества людей, которые решаются на самоубийство. Об этом сообщает BBC в среду, 10 октября.

Назначая министра здравоохранения Джеки Дойл-Прайс на новую должность, Мэй заявила, что ее роль будет заключаться в борьбе со стигматизацией, которая окружает явление суицида.

Как отмечается, хотя количество суицидов в Британии уменьшается, все равно каждый год в Британии лишают себя жизни 4500 человек.

Решение о новом назначении было принято на фоне международного саммита, посвященного международному дню душевного здоровья, который проходит в Лондоне.

Кроме того, британский премьер пообещала выделить 1,8 млн фунтов на поддержку бесплатной службы доверия благотворительной организации Samaritans.

Напомним, Украина входит в топ-25 стран мира с самыми высокими показателями смертности вследствие самоубийства.

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Источник: korrespondent.net