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10. 10. 2018

В Грузии отложили законопроект о легализации конопли

Парламент Грузии на два месяца отложил обсуждение правительственного законопроекта о контроле над коноплей. Данную инициативу Комитета по здравоохранению депутаты обсудили на заседании Бюро Парламента, поддержав отсрочку обсуждения законопроекта, сообщает Грузия Online.

Как заявил депутат от Грузинской мечты Дмитрий Цкитишвили, отсрочка не означает, что законопроект будет принят через два месяца, а этот период пойдет на дополнительные обсуждения.

"Этот вопрос в парламенте отложен для того, чтобы у нас было больше времени для обсуждения и дискуссии, и надеемся, что мы придем к определенному согласию", - сказал Цкитишвили.

Министр внутренних дел Георгий Гахария заявил, что "рано или поздно нам все равно придется внести компонент регулирования в этой сфере".

Отметим, 28 октября в Грузии пройдут президентские выборы.

Напомним, грузинские власти намерены использовать полученные в результате легализации конопли средства для борьбы с бедностью населения. 

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Источник: korrespondent.net

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