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10. 10. 2018

Комитет Европарламента поддержал запрет на одноразовую посуду в ЕС

 
Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет на использование одноразовых пластиковых изделий в ЕС с 2021 года, сообщает Интерфакс.

В релизе Европарламента уточняется, что изделия, на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде. Также упомянуты пластиковые тарелки и столовые приборы.

Использование изделий, для которых отсутствует альтернативные варианты, в ЕС предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам, в частности, относятся одноразовые коробки и контейнеры для еды, десертов и мороженого.
 
Ранее сообщалось, что в Европарламенте откажутся от использования пластиковых бутылок для воды, а также других одноразовых изделий из пластика, которые используются в столовой. 
 
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Источник: korrespondent.net

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