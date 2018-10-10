Премьер Армении уточнил, когда намерен уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен уйти в отставку 16 октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом он сообщил французскому телеканалу France24, передает Интерфакс.

"Внеочередные парламентские выборы должны состояться 9-10 декабря. Это случится в том случае, если я 16 октября уйду в отставку", − отметил армянский премьер.

Напомним, Пашинян заявил, что подаст в отставку после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов, представляющих партии Процветающая Армения и Дашнакцутюн.

Представители обеих партий проголосовали за поправки в регламент Национального собрания страны, усложняющие процедуру роспуска парламента. Это вызвало многотысячные демонстрации в Ереване.

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Источник: korrespondent.net