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11. 10. 2018

ЧП под Ичней: пожар ликвидирован в полном объеме

 
Пожар на территории шестого арсенала ВСУ в Черниговской области ликвидирован в полном объеме. Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины, полковник Алексей Чернобай.
 
"По состоянию на 21.00 сохраняются одиночные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам вблизи арсенала", − подчеркнул он.
 
Чернобай добавил, что осуществляются действия по ликвидации очагов задымления и тления, а группы разминирования очищают от миновзрывных предметов административную территорию, а также территорию вблизи арсенала.
 
Также, по его словам, продолжается возвращение личного состава в расположение воинской части. 
 
 
 
Напомним, в ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошел взрыв, а после начался пожар.
 
В ГПУ сообщили, что главной версией инцидента является диверсия.

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Источник: korrespondent.net

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