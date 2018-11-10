Трамп пообещал ответить Индии на покупку С-400

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400. Об этом он заявил в среду, 10 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете", − ответил он на вопрос журналистов, будет ли США отвечать на покупку российских комплексов С-400.
Ранее сообщалось, что Россия заключила контракт на поставку комплексов С-400 Триумф в Индию. Сумма сделки превышает пять миллиардов долларов.
Начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават подчеркнул, что угрозы США ввести санкции против Индии из-за покупки российских ЗРК не повлияют на решение Дели.
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Источник: korrespondent.net
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