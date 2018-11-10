Трамп пообещал ответить Индии на покупку С-400

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400. Об этом он заявил в среду, 10 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете", − ответил он на вопрос журналистов, будет ли США отвечать на покупку российских комплексов С-400.

Ранее сообщалось, что Россия заключила контракт на поставку комплексов С-400 Триумф в Индию. Сумма сделки превышает пять миллиардов долларов.

Начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават подчеркнул, что угрозы США ввести санкции против Индии из-за покупки российских ЗРК не повлияют на решение Дели.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net