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11. 10. 2018

Трамп пообещал ответить Индии на покупку С-400

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400. Об этом он заявил в среду, 10 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете", − ответил он на вопрос журналистов, будет ли США отвечать на покупку российских комплексов С-400.

Ранее сообщалось, что Россия заключила контракт на поставку комплексов С-400 Триумф в Индию. Сумма сделки превышает пять миллиардов долларов.

Начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават подчеркнул, что угрозы США ввести санкции против Индии из-за покупки российских ЗРК не повлияют на решение Дели.

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Источник: korrespondent.net

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