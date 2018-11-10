У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 124 километрах к востоку от города Кимбе на северо-востоке страны.

Очаг залегал на глубине 39,5 километров.

Напомним, в конце августа на острове Манам, который относится к Папуа-Новой Гвинее, началось извержение вулкана.

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Источник: korrespondent.net