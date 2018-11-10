Мир бы рухнул без Евросоюза − Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини уверена, что миру придет конец, если Евросоюз перестанет существовать. Об этом она заявила в среду, 10 октября, выступая с лекцией в Финляндии, сообщила дипслужба ЕС



"Закройте глаза и представьте на мгновение, что Европейский союз исчез с мировой сцены прямо сейчас. Скажем, на месяц, или неделю, даже на несколько дней. Мир просто бы рухнул", − отметила Могерини.

Она также добавила, что "мир сейчас не в лучшей форме, но без Европейского союза он оказался бы в гораздо худшем положении".

"Уберите все действия, которые мы предпринимаем как Европейский союз, вместе с государствами-членами по всему миру, будь то мир и безопасность, развитие, гуманитарная деятельность, дипломатия, и вы поймете, что ситуация в мире, безусловно, будет намного, намного хуже", − указала глава дипломатии ЕС.

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Источник: korrespondent.net