У острова Ява произошло землетрясение, есть жертвы

В результате землетрясения магнитудой 6,0 у побережья острова Ява в Индонезии погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителей метеорологической службы и Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что в результате землетрясения были повреждены десятки домов.

Напомним, 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, а после серия афтершоков. Подземные толчки привели к образованию цунами.

На данный момент, жертвами стихии стали более двух тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net