США требуют от Эр-Рияда данные о судьбе журналиста

Президент США Дональд Трамп в среду, 10 октября, провел разговор "на самом высоком уровне" с саудовскими властями, требуя объяснений относительно судьбы обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи, который пропал после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, за минувшие два дня с первым заместителем саудовского премьера, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на этот счет пообщались также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майкл Помпео, а также советник и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Мы очень разочарованы происходящим. Нам это не нравится, и мы пытаемся докопаться до истины", − подчеркнул Трамп в ходе общения с журналистами.
Между тем выступающая за мир международная неправительственная организация Code Pink провела 10 октября акцию перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне. Собравшиеся держали плакаты с надписями: "Где Джамаль Хашкаджи?", а также "Хашкаджи: Еще одна жертва саудовского насилия".
В свою очередь, группа из 22 американских сенаторов опубликовала послание, в котором отметила, что изучает возможности применения "Глобального акта Магнитского о подотчетности в сфере прав человека" в ситуации с исчезновением репортера.
Под действие закона и связанных с ним санкций подпадают граждане иностранных государств, ответственные за нарушение принципов верховенства права.
Джамаль Хашкаджи − саудовский журналист. Он работал обозревателем американской газеты The Washington Post и проживал в США, где известен своими критическими статьями о королевстве.
Репортер прибыл в консульство для оформления документов, необходимых для вступления в брак со своей девушкой, которая живет в Турции.
Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что Хашкаджи могли убить в генконсульстве.
Через два часа после того, как он зашел в здание, оттуда выехали шесть автомобилей, в том числе два черных фургона с дипломатическими номерами. Полиция Турции подозревает, что в них могли вывезти журналиста или его тело.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.