США требуют от Эр-Рияда данные о судьбе журналиста

Президент США Дональд Трамп в среду, 10 октября, провел разговор "на самом высоком уровне" с саудовскими властями, требуя объяснений относительно судьбы обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи, который пропал после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, за минувшие два дня с первым заместителем саудовского премьера, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на этот счет пообщались также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майкл Помпео, а также советник и зять американского лидера Джаред Кушнер.

"Мы очень разочарованы происходящим. Нам это не нравится, и мы пытаемся докопаться до истины", − подчеркнул Трамп в ходе общения с журналистами.

Между тем выступающая за мир международная неправительственная организация Code Pink провела 10 октября акцию перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне. Собравшиеся держали плакаты с надписями: "Где Джамаль Хашкаджи?", а также "Хашкаджи: Еще одна жертва саудовского насилия".

В свою очередь, группа из 22 американских сенаторов опубликовала послание, в котором отметила, что изучает возможности применения "Глобального акта Магнитского о подотчетности в сфере прав человека" в ситуации с исчезновением репортера.

Под действие закона и связанных с ним санкций подпадают граждане иностранных государств, ответственные за нарушение принципов верховенства права.

Джамаль Хашкаджи − саудовский журналист. Он работал обозревателем американской газеты The Washington Post и проживал в США, где известен своими критическими статьями о королевстве.

Репортер прибыл в консульство для оформления документов, необходимых для вступления в брак со своей девушкой, которая живет в Турции.

Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что Хашкаджи могли убить в генконсульстве.

Через два часа после того, как он зашел в здание, оттуда выехали шесть автомобилей, в том числе два черных фургона с дипломатическими номерами. Полиция Турции подозревает, что в них могли вывезти журналиста или его тело.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net