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11. 10. 2018

В США задержали мужчину, который планировал самоподрыв

 
Жителя штата Нью-Йорк Пола Розенфилда арестовали за подготовку к самоподрыву в день промежуточных выборов, 6 ноября. Об этом сообщается на сайте прокурора южного округа штата.
 
Прокурор Джеффри Берман уточнил, что обвиняемый планировал взорвать себя на Национальной аллее в Вашингтоне.
 
О своих планах злоумышленник рассказал в письмах жителю Пенсильвании в августе и сентябре этого года. Таким образом он рассчитывал выразить протест выборам по жребию.
 
В ходе допроса Розенфилд признал, что заказал через интернет черный порох и другие взрывчатые вещества, из которых в подвале своего дома сделал бомбу.
 
Он также рассказал, что уже собрал несколько небольших взрывных устройств и протестировал их.
 
В ходе обыска в доме Розенфилда нашли бомбу массой около 200 фунтов (90,2 кг).
 
Мужчину обвинили в незаконном производстве и перевозке взрывного устройства. По каждой из этих статей ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net

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