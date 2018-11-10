В США задержали мужчину, который планировал самоподрыв

Жителя штата Нью-Йорк Пола Розенфилда арестовали за подготовку к самоподрыву в день промежуточных выборов, 6 ноября. Об этом сообщается на сайте прокурора южного округа штата.

Прокурор Джеффри Берман уточнил, что обвиняемый планировал взорвать себя на Национальной аллее в Вашингтоне.

О своих планах злоумышленник рассказал в письмах жителю Пенсильвании в августе и сентябре этого года. Таким образом он рассчитывал выразить протест выборам по жребию.

В ходе допроса Розенфилд признал, что заказал через интернет черный порох и другие взрывчатые вещества, из которых в подвале своего дома сделал бомбу.

Он также рассказал, что уже собрал несколько небольших взрывных устройств и протестировал их.

В ходе обыска в доме Розенфилда нашли бомбу массой около 200 фунтов (90,2 кг).

Мужчину обвинили в незаконном производстве и перевозке взрывного устройства. По каждой из этих статей ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net