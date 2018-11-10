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11. 10. 2018

В США появилась первая жертва урагана Майкл

Во Флориде появилась первая жертва урагана Майкл, который обрушился на северное побережье штата в среду, 10 октября, пишет The Guardian. 

Отмечается, что житель округа Гэдсден погиб после того, как на его дом обрушилось дерево и перекрыло выход, Точная причина смерти не уточняется.

Спасатели не смогли добраться до пострадавшего из-за перекрытых дорог и оборванных линий электропередачи, уточнили в полиции.

Ранее Национальный центр по предупреждению об ураганах сообщил, что Майкл существенно ослаб после выхода на побережье: скорость ветра с 250 километров в час упала до 205 километров в час.

Однако опасность не миновала и угроза исходит не только от сильнейшего ветра, но и от ливней и сопровождающих их наводнений.

Напомним, в американских штатах Флорида и Алабама объявили чрезвычайное положение из-за урагана Майкл.

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Источник: korrespondent.net

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