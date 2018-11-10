Британия хочет внести Новичок в Конвенцию о запрещении химоружия

Великобритания призвала Организацию по запрещению химического оружия внести нервно-паралитическое вещество Новичок в Конвенцию о запрещении химоружия. Об этом в среду, 10 октября, сообщило постоянное представительство страны при ОЗХО в Twitter.

"Сегодня Великобритания поддержала инициативу в ОЗХО, чтобы обновить приложение к Конвенции о химическом оружии и включить в него нервно-паралитическое вещество Новичок", − отмечается в сообщении.

По мнению представителей Лондона, это поможет укрепить международную архитектуру безопасности, которая запрещает использование химического оружия после атаки в Солсбери.

Today the UK supported an initiative in the @OPCW to update the annex to the chemical weapons convention to specifically list Novichok nerve agents. This will help strengthen the international architecture banning the use of chemical weapons in the wake of #Salisbury attack. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 10 октября 2018 г.

Для отравлений в Британии применяли Новичок − ОЗХО

Напомним, в марте на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

После длительно лечения они вышли из комы и начали поправляться.

А в конце июня жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес были доставлены в больницу без сознания. Как выяснилось позже, они также отравились Новичком.

Через неделю женщина скончалась в больнице, а мужчина пришел в себя.

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Источник: korrespondent.net