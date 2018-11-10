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11. 10. 2018

Итоги 10.10: Прогноз МВФ и диверсия под Ичней

 
Венгрия вызвала посла Украины
 
МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп в связи с ситуацией вокруг венгров в Закарпатской области и публикацией сайтом Миротворец имен закарпатских чиновников, у которых якобы имеется венгерский паспорт.
 
Нафтогаз взыскал деньги с Газпрома в счет долга
 
Нафтогаз направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.
 
Пожар на арсенале под Ичней ликвидировали
 
В Минобороны сообщили, что пожар на территории шестого арсенала ВСУ в Черниговской области ликвидирован в полном объеме и осуществляются действия по ликвидации очагов задымления и тления.
 
Также стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту инцидента под Ичней и главной версией случившегося считает диверсию.
 
Правительство установило порядок применения оружия в ВСУ
 
Кабмин утвердил порядок применения оружия в Вооруженных силах Украины для отпора агрессии. 
 
Украина отказалась от наблюдателей СНГ на выборах-2019
 
Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина официально отказалась от участия наблюдателей содружества на выборах в 2019 году.
 
МВФ дал прогноз по долгам Украины
 
Международный валютный фонд прогнозирует снижение уровня совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга Украины до 53% ВВП к концу 2023 года.
 
По расчетам МВФ, в 2018 году госдолг страны составит 70,5% ВВП, в будущем году − 68,8% ВВП, в 2020 году − 64,4% ВВП, в 2021 году − 60,4% ВВП, в 2022 году − 56,4%.
 
 
 
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Источник: korrespondent.net

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