На Прикарпатье взяточники сбежали от силовиков во время задержания

В Ивано-Франковской области на взятке в 1,5 млн гривен разоблачены депутат городского совета и бывший правоохранитель. Об этом в среду, 10 октября, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что задержанные проворачивали махинации с выделением земли.
"Депутат одного из городских советов и бывший работник правоохранительных органов наладили коррупционную схему решения земельных вопросов. Сейчас оба подозреваемые скрываются от следствия и объявлены в розыск… За решение земельного вопроса в пользу коммерческой структуры указанные лица требовали от его представителя 50 тыс. евро неправомерной выгоды. В частности, за вынесение на рассмотрение сессии городского совета вопросы и в дальнейшем принятия решения о предоставлении в аренду земельного участка под строительство завода по переработке отходов", - сказано в сообщении.
Депутат поставил условие - деньги представитель коммерческой структуры должен оставить в заранее обусловленном месте. Чтобы обезопасить себя от разоблачения правоохранителями, чиновник привлек к преступной схеме посредника, бывшего работника правоохранительного органа. После решения согласительной процедуры выделения земельного участка, последний должен был забрать 1,5 млн грн. взятки и распределить между всеми участниками "схемы".
Правоохранители с участием КОРД провели мероприятия по задержанию фигуранта. Последний, поняв, что разоблачен, совершил попытку наезда на полицейских и скрылся с места происшествия.
"Во время побега последний "сбросил" средства в придорожную лесополосу. При осмотре пакета с деньгами, правоохранители обнаружили отсутствие 106 тыс. грн от общей суммы неправомерной выгоды. Данный факт дает основания считать, что посредник оставил эту сумму себе для дальнейшей возможности скрываться от правоохранительных органов", – отметили правоохранители.
Фигуранты дела объявлены в розыск.
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Напомним, несколькими днями ранее сотрудник Генпрокуратуры был задержан на взятке в $15 тысяч.
Также на взятке в $20 тысяч задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка.
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Источник: korrespondent.net
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