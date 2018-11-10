Сутки в ООС: четверо погибших, трое раненых

В течении минувших суток сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, четверо украинских военнослужащих погибло, трое получили ранения, сообщили в четверг, 11 октября, в пресс-центре штаба ООС.
"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения. Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник 12 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер.
Под вражеские обстрелы попали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Новолуганское, Травневе, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.
Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Новотошковского, Травневого, Новолуганского и Красногоровки оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм. Из минометов 82-го калибра обстреливались опорные пункты украинских войск возле Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутово и Лебединского. Защитники Золотого и Гнутово были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Травневого – из вооружения боевых машин пехоты.
Кроме того, по позициям подразделения Объединенных сил возле Новотошковского велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер.
По данным разведки, в течение суток шестеро сепаратистов были уничтожены и десятеро ранены.
С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, за предыдущие сутки в ООС было зафиксировано 39 обстрелов, один военный погиб.
Ранее в штабе ООС заявили о продвижении в "серой зоне". Бойцы ВСУ продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы со своей стороны, выставили секреты и заслоны.
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Источник: korrespondent.net
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