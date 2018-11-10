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11. 10. 2018

Ураган Майкл показали из космоса

В США бушует мощнейший ураган Майкл, который обрушился на побережья штата Флорида и принес с собой сильный ветер, дожди. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает СNN.

По меньшей мере один человек погиб, а почти полмиллиона жителей опасных зон вынуждены были эвакуироваться.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства СШA NASA опубликовало фото урагана из космоса.

Напомним, в США житель округа Гэдсден погиб после того, как на его дом обрушилось дерево и перекрыло выход.

Напомним, в американских штатах Флорида и Алабама объявили чрезвычайное положение из-за урагана Майкл.

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Источник: korrespondent.net

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