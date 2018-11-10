Красный Крест отправил на Донбасс 240 тонн гуманитарки

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса еще 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на ВОТУ последовало 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой 239,5 тонн. При этом о характере груза в этот раз не указывается.

Напомним, 4 октября на Донбасс доставили почти 100 тонн гумпомощи от Красного Креста. Груз перевозили пять автомобилей.

А в сентябре ООН отправла в "ДНР" грузовик с медицинским оборудованием.

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Источник: korrespondent.net