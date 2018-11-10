Под Ичней уменьшилась интенсивность взрывов

На территории военного склада вблизи Ичня по состоянию на 8:30 четверга, 11 октября, интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась, продолжается тушение пожара, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

В Минобороны сообщили, что на технической территории 6 арсенала в течение минувшей ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где происходило тление, в связи с перепадом температуры ночью. Однако, после 5 утра интенсивность взрывов на этих площадках значительно пошла на спад.

Отмечается, что пожарная авиация тушит отдельные очаги пожара на технической территории арсенала. Самолеты Ан-32П 11 октября провели три сброса воды (24 тонны). С начала работ было проведено 24 сбросы воды (192 тонны).

К тушению также привлечены 2 ИМР и три пожарных танка ВСУ. Для заправки водой пожарных танков привлечено 12 автоцистерн ГСЧС.

Напомним, накануне вечером в Минобороне заявляли о ликвидации пожара в полном объеме.

Напомним, в ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошел взрыв, а после начался пожар.

В ГПУ сообщили, что главной версией инцидента является диверсия.

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Источник: korrespondent.net