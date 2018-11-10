В Херсонской области обстреляли автомобиль, есть раненые

На трассе Херсон-Феодосия-Керчь вечером в среду, 10 октября, неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, в результате чего двое мужчин получили ранения, сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.
"Около 21.10 на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, находившиеся в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне", - говорится в сообщении.
По информации полиции, злоумышленники на автомобиле исчезли в неизвестном направлении. На территории области введен оперативный план-перехват Сирена.
Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или больше человек.
Напомним, накануне сообщалось, что в центре Харькова произошла стрельба, один человек ранен.
Также накануне в Кременчуге из пистолета обстреляли общежитие.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.