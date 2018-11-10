В Херсонской области обстреляли автомобиль, есть раненые

На трассе Херсон-Феодосия-Керчь вечером в среду, 10 октября, неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, в результате чего двое мужчин получили ранения, сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

"Около 21.10 на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, находившиеся в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне", - говорится в сообщении.

По информации полиции, злоумышленники на автомобиле исчезли в неизвестном направлении. На территории области введен оперативный план-перехват Сирена.

Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или больше человек.

Напомним, накануне сообщалось, что в центре Харькова произошла стрельба, один человек ранен.

Также накануне в Кременчуге из пистолета обстреляли общежитие.

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Источник: korrespondent.net