САП возбудила дело против двух депутатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство против нардепа Валерия Дубиля и депутата Черниговского облсовета Олега Аверьянова. Об этом заявил адвокат Сергей Панасюк.

По его информации, депутатов подозревают в совершении мошеннических действий, незаконном завладении имуществом предприятий (рейдерстве), декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении.

Отмечается, что уголовное производство зарегистрировано в ответ на заявление бизнесмена Александра Головача, интересы которого представляет адвокат. По словам Панасюка, его клиент на протяжении нескольких лет вел совместный агро-бизнес с Дубилем и Аверьяновым в Черниговской области, а депутаты в целях инвестирования в этот проект одалживали у Александра Головача средства.

"Общая сумма одолженных средств составила 2 млн 265 тысяч долларов США. Однако депутаты не вносили эти финансовые обязательства в свои электронные декларации, чем нарушили, в частности, антикоррупционное законодательство", – сказал адвокат.

Кроме того, заявил Панасюк, в 2018 году 75% доля в уставном капитале юрлиц агрохолдинга, принадлежащая Головачу, незаконно оказалась в собственности депутатов.

"В июле по поддельным протоколам нотариус и государственные регистраторы внесли изменения в составы учредителей компании Промстройинновация, агрохозяйств Богдановское, Орион-СКТ и Прилукское, а также сменили директоров. Таким образом, Александр Головач лишился не только агроактивов, но и одолженных Дубилю и Аверьянову средств", – подчеркнул Сергей Панасюк.

Проведение досудебного расследования, по словам адвоката, в итоге поручено детективам НАБУ.

Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что прокуроры САП вручили обвинительный акт восьми фигурантам дела о завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий завода Краян, в том числе городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

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Источник: korrespondent.net