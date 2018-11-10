В США снимают стресс метанием топора

В американском городе Лос-Анджелес появилась площадка, где можно снять стресс метанием топора. Об этом сообщает ТСН в четверг, 11 октября.

Древнее искусство метания топора дается не всем и не с первого раза. Впрочем, говорят специалисты, такое развлечение – хороший способ разрядиться, снять напряжение и в конце концов отложить телефон – говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты на площадке разные – от пар на первом свидании, до тех, кому в любви не повезло. Даже устраивают вечеринки по случаю развода.

Ранее сообщалось, что украинцы разработали часы EMtracker, измеряющие уровень стресса. Они могут считывать давление с запястья. В приложениях для Android и iPhone показывается уровень стресса пользователя на основании 20-и разных параметров, после чего ему приходят полезные советы, что делать.

Также сообщалось, что ученые определили самую несчастливую страну на планете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net