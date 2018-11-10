В Украину не пропустили криминального авторитета

Пограничники Одесского отряда, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили и не пропустили на территорию Украины уголовного иностранного авторитета.Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 11 октября.
"Гражданина задержали в международном пункте пропуска Черноморский морской порт во время оформления пассажиров рейса, прибывших из Грузии. Обратив внимание на нервное поведение одного из пассажиров, правоохранители решили провести в отношении него углубленный контроль", – говорится в сообщении.
Во время детального изучения его документов пограничники выяснили, что 48-летний гражданин Грузии является криминальным авторитетом, который 28 лет провел за решеткой.Иностранцу отказалив пересечении границы и запретиливъезд на территорию Украины.
Напомним, СБУ задержала криминальных "авторитетов" из России. Они должны были перераспределить криминальные денежные потоки и направить часть средств на финансирование сепаратистов на Донбассе.
Ранее глава МВД Арсен Аваков назвал число "воров в законе" в Украине. Он также сообщил, что 70% угонов автомобилей координируются криминальными авторитетами.
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Источник: korrespondent.net
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