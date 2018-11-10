В Армянске сообщают о новых химических выбросах – СМИ

Жители Армянска аннексированного Крыма рассказали о новых химических выбросах в атмосферу, предположительно с завода Титан. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает Громадське со ссылкой на информацию местной жительницы.

По словам Екатерины Пивовар, характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. Ее с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами.

Жительница Армянска утверждает, что врачи подтвердили у нее отравление химическими веществами.

"Врач написала, что аллергическая реакция на токсичные вещества", – сообщила изданию женщина, отметив, что медики советовали ей уехать из города.

О признаках выбросов также сообщают и пользователи соцсетей.

"Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах", - пишет пользователь ВКонтакте Сергей Самарин.

Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.

Позже стало известно, что выброс загрязняющих веществ в воздух произошел на крымском заводе Титан.

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Источник: korrespondent.net