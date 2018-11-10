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11. 10. 2018

Авто на еврономерах заблокировали улицы в Киеве

Авто на еврономерах утром в четверг, 11 октября, заблокировали часть улиц в Киеве, а также трассы на подъездах к столице. Участники акции протестуют против повышения цен на топливо. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что движение заблокировано по улице Богатырской, а также на проспекте Победы.

Инициатором акции Бойкот цене на топливо выступает движение Авто Евро Сила.В организации сообщили, что заблокирована также трасса Киев-Одесса.

Как пишет Укринформ, главные силы активистов и автомобилистов сосредоточились в правительственном квартале. С обеих сторон улицы Грушевского припаркованы несколько десятков машин с наклейками "Бойкот ценам на топливо!", "Нет бешеным ценам на топливо!". Владельцы авто громко сигналят. Движение для другого транспорта не перекрыто.

Участники акции требуют снизить стоимость горючего до уровня весны этого года за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к украинской валюты.

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Источник: korrespondent.net

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