Решение о Томосе для Украины ожидается до конца дня - экзарх Даниил

Официальное решение относительно предоставление автокефалии Украинской поместной православной церкви ожидается до конца дня. Об этом в четверг, 11 октября, заявил журналистам экзарх Константинопольского патриарха, архиепископ Даниил Памфилийский из США, сообщает Радио Свобода.

Церковный иерарх, который ранее находился в Киеве для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ, сейчас вместе со своим коллегой епископом Илларионом отчитывается по этому вопросу на заседании Синода Константинопольского патриархата.

Архиепископ Даниил рассказал, что обсуждение в Стамбуле продолжается, и предположил, что официальное решение может быть принято до конца дня.

"Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что к концу дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят замечательно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждения. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - сказал архиепископ Даниил.

Напомним, 11 октября - третий и последний день трехдневного заседания Синода.

Напомним, ранее митрополит Австрийский заявлял, что решение о Томосе для Украины отложили.

Как сообщалось, что Томос об автокефалии Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата уже 9-11 октября 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net