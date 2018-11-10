Решение о Томосе для Украины ожидается до конца дня - экзарх Даниил

Официальное решение относительно предоставление автокефалии Украинской поместной православной церкви ожидается до конца дня. Об этом в четверг, 11 октября, заявил журналистам экзарх Константинопольского патриарха, архиепископ Даниил Памфилийский из США, сообщает Радио Свобода.
Церковный иерарх, который ранее находился в Киеве для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ, сейчас вместе со своим коллегой епископом Илларионом отчитывается по этому вопросу на заседании Синода Константинопольского патриархата.
Архиепископ Даниил рассказал, что обсуждение в Стамбуле продолжается, и предположил, что официальное решение может быть принято до конца дня.
"Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что к концу дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят замечательно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждения. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - сказал архиепископ Даниил.
Напомним, 11 октября - третий и последний день трехдневного заседания Синода.
Напомним, ранее митрополит Австрийский заявлял, что решение о Томосе для Украины отложили.
Как сообщалось, что Томос об автокефалии Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата уже 9-11 октября 2018 года.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.