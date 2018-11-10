Россия не смогла запустить Союз с экипажем для МКС

На космодроме Байконур в Казахстане состоялся неудачный запуск пилотируемого российского космическогокорабля Союз МС-10 с экипажем для Международнойкосмической станцию (МКС).

Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 11 октября.

Во время старта ракеты-носителя Союз МС-10 с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса.

"Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта. По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени", – говорится в сообщении.

На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По данным источника, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6g. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g. Также сообщается, что члены экипажа живы и с ними установлена связь.

Напомним, 4 октября три члена экипажа МКС успешно вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля Союз МС-08 приземлился в районе города Жезказган в Казахстане.

Ранее сообщалось, что NASA готовит первый за восемь лет запуск пилотируемого космического корабля на МКС. На орбиту отправится корабль Dragon компании SpaceX.

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Источник: korrespondent.net