Отравление в Хмельницкой области: число госпитализированных возросло до 56

В Нетешине Хмельницкой области в результате вспышки острой кишечной инфекции в детском саду №6 Радуга заболели уже 56 человек, из них 44 - дети. Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований ГУ Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины Татьяна Федак, пишет Укринформ в четверг, 11 октября.

По состоянию на 10 октября зарегистрировано 56 человек с острым кишечным отравлением.

"Подавляющее число больных (45 человек, из них 38 дети) имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания. У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Исследование продолжается. Инфекционная вспышка еще не закрыта", - сообщила Федак.

В Хмельницком областном лабораторном центре также отметили, что по результатам бактериологических обследований объектов окружающей среды, в организации пищевых продуктов нашли сальмонеллу ентеритидис в столовой детского сада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для резки мягкого мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.

Как сообщалось, по факту массового отравления детей и взрослых в городе Нетешин следователи открыли уголовное производство. У некоторых больных обнаружили сальмонеллез.

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Источник: korrespondent.net