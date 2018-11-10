Робот София рассказала Гройсману об Украине

Робот София впервые посетила Украину и пообщалась с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Встреча состоялись в четверг, 11 октября, в ходе презентации детьми-инноваторами своих разработок в сфере робототехники.

Владимир Гройсман спросил Софию о том, что она знает об Украине и опубликовал ее ответ в своем микроблоге в Twitter.

"На территории Украины сосредоточено четверть всех запасов чернозема на земле. Первый в мире самый большой грузоподъемный самолет Мрия был разработан украинским конструкторским бюро Антонов. Первая в мире конституция появилась тоже в Украине, еще в 1710 году. Композитору Николаю Леонтовичу из Украины принадлежит самое узнаваемое и востребованное музыкальное произведение Щедрык", - ответила ему робот София.

Спитав, що робот Софія знає про Україну. Каже, що у нас - чверть всього чорнозему світу, найбільший у світі літак "Мрія", найпершу конституцію також написали у 1710 році в Україні. А композитору Миколі Леонтовичу належить найбільш впізнаваний і затребуваний музичний твір "Щедрик" pic.twitter.com/QlKDEJGd4A — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 октября 2018 г.

Ранее робот София отказала в поцелуе Уиллу Смиту. Видео со свидания голливудского актера и человекоподобного робота стало хитом Интернета.

До этого человекоподобный робот София намерена создать семью.

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Источник: korrespondent.net