Робот София рассказала Гройсману об Украине

Робот София впервые посетила Украину и пообщалась с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Встреча состоялись в четверг, 11 октября, в ходе презентации детьми-инноваторами своих разработок в сфере робототехники.
Владимир Гройсман спросил Софию о том, что она знает об Украине и опубликовал ее ответ в своем микроблоге в Twitter.
"На территории Украины сосредоточено четверть всех запасов чернозема на земле. Первый в мире самый большой грузоподъемный самолет Мрия был разработан украинским конструкторским бюро Антонов. Первая в мире конституция появилась тоже в Украине, еще в 1710 году. Композитору Николаю Леонтовичу из Украины принадлежит самое узнаваемое и востребованное музыкальное произведение Щедрык", - ответила ему робот София.
Спитав, що робот Софія знає про Україну. Каже, що у нас - чверть всього чорнозему світу, найбільший у світі літак "Мрія", найпершу конституцію також написали у 1710 році в Україні. А композитору Миколі Леонтовичу належить найбільш впізнаваний і затребуваний музичний твір "Щедрик" pic.twitter.com/QlKDEJGd4A— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 октября 2018 г.
Ранее робот София отказала в поцелуе Уиллу Смиту. Видео со свидания голливудского актера и человекоподобного робота стало хитом Интернета.
До этого человекоподобный робот София намерена создать семью.
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Источник: korrespondent.net
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