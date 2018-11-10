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11. 10. 2018

Гриппом за неделю заболели 142 тысячи украинцев

В  Украине за первую неделю октября зарегистрировано 142 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил гендиректор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита,пишет РБК-Украина в четверг, 11 октября.

По его словам, ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ.

По данным прошлого эпидсезона, в Украине было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа.

Как сообщалось, вакцины против гриппа начали развозить в аптеки Украины.

Напомним, во время нового эпидемического сезона в стране ожидаются три штамма вируса гриппа.

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Источник: korrespondent.net

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