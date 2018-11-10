В МинТОТ заявили об уничтожении виноградников в Крыму

В Крыму после аннексии площадь виноградников Судакской долины сократилась на 46%. Об этом в среду, 10 октября, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"По состоянию на 2012 год площадь виноградников Судакской долины составляла 743,9 гектаров. После аннексии Крымского полуострова площадь виноградников резко сократилась и составляет 397,8 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечено, что к таким выводам в министерстве пришли по результатам специальной обработки данных с открытых источников и космических снимков. В частности, в МинТОТ уточнили, что площади виноградников сократились из-за того, что заросли деревьями и кустами, были заброшены, выкорчеваны и уменьшены.
Кроме того, в министерстве констатировали общее сокращение площади плодоносящих виноградников в Крыму. По состоянию на 1 января 2013 года она составляла 20,5 тысяч гектаров, а 2017 года – 14,1 тысяч гектаров, то есть на 30% меньше.
Напомним, в Одесской области 24 августа подожгли виноградники французского винодела Кристофа Лакарена.
Также сообщалось, что в Крыму площадь виноградников сократились почти втрое.
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Источник: korrespondent.net
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