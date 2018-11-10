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11. 10. 2018

Появилось видео момента аварии ракеты Союз с экипажем

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии ракеты-носителя Союз-ФГ с экипажем. Соответствующий ролик опубликован в четверг, 11 октября, на Youtube-канале Berny Lee.

Указанная ракета должна была доставить астронавтов Ника Хейга и Алексея Овчинина на Международную космическую станцию.

Вскоре стало известно, что спускаемый аппарат корабля Союз с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане.

"Есть посадка", - сказал источник Интерфакса в органах воздушного поиска и спасения.

По данным собеседника агентства, аппарат приземлился в 20-25 км от города Жезказган в Казахстане, экипаж травм не получил. Сейчас самолет Ан-12 десантирует спасательную группу к месту посадки, также в течение получаса должны подлететь вертолеты.

Ранее на космодроме Байконур в Казахстане состоялся неудачный запуск пилотируемого российского космического корабля Союз МС-10 с экипажем для Международной космической станции (МКС).

Напомним, 4 октября три члена экипажа МКС успешно вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля Союз МС-08 приземлился в районе города Жезказган в Казахстане.

Также сообщалось, что NASA готовит первый за восемь лет запуск пилотируемого космического корабля на МКС. На орбиту отправится корабль Dragon компании SpaceX.

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Источник: korrespondent.net

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