Треть украинцев рискуют заболеть гриппом

В числе людей, которые имеют высокие шансы на заражение гриппом, находятся 30% украинцев. Об этом на брифинге в четверг, 11 октября, сообщил директор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает Лига.net.

"В группе риска где-то 13,5 миллионов украинцев, то есть, 30% украинцев ... имеют высокий шанс инфицироваться или получить последствия (осложнения от гриппа, - ред.)", - отметил Курпита.

По его словам, вакцинация от гриппа не является обязательной, а лишь рекомендована. В Минздраве хотели бы, чтобы в этом году провакцинировались хотя бы больше 1% украинцев. Вместе с тем, Курпита уточнил, что вакцина от гриппа не защищает от насморка и простуды.

В первой партии поступило 350 тысяч доз вакцин против гриппа. В Минздраве расчитывают, что их должно хватить до середины декабря.

Противопоказаниями для вакцинации от гриппа являются: повышенная чувствительность к какому-либо компоненту вакцины, в частности, к компоненту куриного мяса или яйца (т.к. вакцина изготавливается на куриных эмбрионах, - ред.); недостаточный вес тела; обострение заболеваний и температура выше 38 градусов; пациенты в период выздоровления.

Остальные противопоказания должен определить семейный врач. За последнюю неделю в Украине зарегистрировано более 142 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Курпита подчеркнул, что это еще не начало эпидемии.

Ранее сообщалось, что в аптеки Украины начали завозить вакцины от гриппа. В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тысяч доз вакцин против гриппа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net