Расстрел авто под Херсоном: ранен помощник нардепа

В результате обстрела неизвестными автомобиля в Херсонской области ранения получил помощник народного депутата Юрия Одарченко Андрей Федоренко. Об этом Одарченко в четверг, 11 октября, сообщил на своей странице в Facebook.

"Создается жуткое впечатление, что Украина вернулась в лихие 1990. Времена, когда в стране царил криминал. Вчера вечером неизвестные расстреляли авто владельца фирм ПСП Ушба и ООО Славута-Юг, моего помощника на общественных началах Андрея Федоренко", – написал нардеп.

По его словам, пострадавший с ранениями находится в больнице.

"Андрея Васильевича знают в Херсонской области как активного борца против рейдерства. Поэтому вполне понятно, что таким циничным способом его пытались убрать... Это попытка физической расправы, попытка убийства", – заявил Одарченко.

Напомним, накануне вечером неизвестные обстреляли автомобиль в Херсонской области. В результате двое мужчин получили ранения, их госпитализировали. На территории области ввели оперативный план Сирена.

Накануне сообщалось, что в центре Харькова произошла стрельба, один человек ранен.

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Источник: korrespondent.net