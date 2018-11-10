В СБУ объяснили обыски в офисе компании Moneyveo

Служба безопасности Украины провела обыск в офисе частной кредитной организации Moneyveo в рамках расследования по несанкционированному использованию личных данных граждан Украины.
Об этом собщает пресс-служба СБУ в четверг, 11 октября.
Отмечается, что силовики разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью оформления фиктивных кредитных договоров.
"Злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в том числе участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний", – говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.
"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок", – отметили в СБУ, добавив, что следственные действия продолжаются.
Накануне стало известно, что сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыск в столичном офисе IТ и финансовой компании Moneyveo. Были изъяты рабочие и личные ноутбуки ее сотрудников. В Moneyveo назвали такие действя "давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес".
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Источник: korrespondent.net
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