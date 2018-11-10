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11. 10. 2018

В Италии рухнул еще один мост

Обрушение части моста произошло на итальянском острове Сардиния, по шоссе 195. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает Еxperttur.

Мост, связывавший муниципалитеты Капотерре, Пула и Сан-Джованни-Суэрджу рухнул из-за сильных продолжительных дождей.

Отмечается, что всего за пару часов до ЧП, мэр города распорядился остановить движение по магистрали. Благодаря этому решению удалось избежать серьезных последствий и жертв.

На Сардинии плохая погода уже стала причиной множества проблем с автомобильным сообщением, многие улицы и дороги были затоплены. В частности, два участка шоссе 125 непроходимы из-за высокого уровня воды и принесенного ею мусора.

Восстановительные работы начнут, как только позволит погода.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. В результате аварии погибли 43 человека. 

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Источник: korrespondent.net

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