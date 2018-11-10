Раскрыла Америке С-300. В чем подозревают Украину

Украину заподозрили в раскрытии США и Израилю характеристик зенитно-ракетного комплекса С-300, который является ванжной состовлящей российской воздушной обороны.

Многие российские СМИ, ссылаясь на въетнамское издание Soha, сообщили об американо-израильской делегации, которая якобы тайно посетила Украину, где ознакомилась с несколькими образцами наиболее важных вооружений. Корреспондент.net рассказывает подробности.

США испытали С-300 в Украине

Совместная делегация США и Израиля тайно посещала Украину, где ознакомилась с несколькими образцами наиболее важных вооружений, включая ракеты комплексов противовоздушной обороны С-300, говорится в публикации вьетнамского портала Soha News, которую перепечатали многие российские и некоторые украинские СМИ.

По данным издания, украинские специалисты рассказали членам делегации о тактико-технических характеристиках имеющихся в распоряжении Украины С-300.

Чтобы испытать возможности ЗРК, которые Россия поставила на вооружение армии сирийского лидера Башара Асада, США отправили для участия в учениях на Украине 18 истребителей четвертого поколения F-15C Eagle, а Израиль - несколько летчиков, которые, воспользовавшись американскими самолетами, говорится в материале.

Американские истребители F-15C Eagle впервые прибыли в Украины 6 октября. Самолеты принимают участие в международных учениях Clear Sky 2018 с другими членами НАТО.

Издание также напоминает, что Украина поставляла в США мобильную радиолокационную станцию 36Д6М1-1, технологии которой использовались в С-300.

В сентябре сообщалось, что командование сухопутных войск США получило мобильную РЛС украинского производства 36Д6М1-1, которую будет использовать в учениях, как оружие противника.

РДС 36Д6М1-1/ Defense Blog

В результате специалисты ВВС Израиля пришли к выводу, что истребители пятого поколения F-35 Lightning будут неуязвимыми перед российскими С-300.

Об этом же ранее заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цаки Ханегби. Он подчеркнул, что "эффективность израильских военно-воздушных сил не пострадает от поставок С-300", поскольку у них на вооружении стоят стелс-истребители F-35.

"У нас есть малозаметные самолеты, эти батареи [С-300] даже не смогут их отследить", - отметил Ханегби.

Израиль обещал их уничтожить

Израильский министр заявил, что передача в руки Дамаска ЗРК С-300 не остановит авиаудары по территории Сирии, и установки российского производства могут быть ликвидированы "как с воздуха, так и с земли".

Россия решила поставить С-300 в Сирию после того, как 17 сентября в небе над Средиземным морем сирийскими силами ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 российскими военными на борту.

Россия возложила ответственность на Израиль - якобы прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал крушение российского самолета Ил-20 цепью случайных обстоятельств, но пообещал в ответ "шаги, которые заметят все".

В прошлый раз вопрос о поставке С-300 правительственным войскам Сирии вставал в апреле 2018 года, после ракетного удара США, Великобритании и Франции. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение Дамаску.

Россия поставила Сирии С-300 / EPA

Израильский министр обороны Авигдор Либерман тогда предупредил, что Израиль будет уничтожать С-300, если они будут использованы против ВС Израиля.

"Для нас важно, чтобы оборонительное вооружение, которое русские передают Сирии, не применялось против нас", - сказал он.

Либерман указал, что в противном случае Израиль будет отвечать.

"Если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим", - прокомментировал он возможные поставки Дамаску российских ПВО.

Кроме того, США в ответ на С-300 в Сирии планирут применять истребители F-22, принятые на вооружение в 1990-х. Вашингтон не исключает использования в Сирии истребителей F-22 и самолетов F-16CJ, которые уже применялись армией США в начале сирийской кампании в 2011-2014 годах.

Истребители F-22 Raptor создавались в США именно для противодействия советским зенитным ракетным комплексам. F-22 также успешно борятся с истребителями противника, прикрывают войска и тыловые объекты от воздушных ударов и разведки.

Украина ударила Америку в спину

Американские эксперты в августе призвали власти США наказать Украину за продажу вооружения потенциальному противнику Америки - Китаю, в то время, как Киев получает военную помощь от Белого дома.

Китай поставил на вооружение один авианосец, на котором начнут работу учебно-боевые самолеты JL-10, с помощью которых пилоты военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР будут учиться приземляться на его борту. Пекин планирует спустить на воду еще три таких корабля.

Как отметила газета China Daily, первые 12 самолетов оснащены двигателями украинского производства. Реактивные двигатели были главной слабостью китайской авиационной промышленности как минимум десятилетие, отмечает Washington Times.

Критики говорят, что администрации президента США Дональда Трампа нужно надавить на Украину и заставить ее прекратить продажу авиадвигателей Китаю - так же, как и других товаров военного назначения, пишет американское издание.

Бывший советник комитета Сената по иностранным делам Уильям Триплетт подчеркнул, что Украина помогает Китаю решить проблемы.

"Мы ни за что не хотим помогать китайским пилотам учиться приземляться на авианосцах быстрыми темпами", - подчеркнул он.

Информация о том, что Китай начинает использовать JL-10 с украинскими двигателями, появилась как раз тогда, когда Пентагон объявил о передаче военной помощи для Вооруженных сил Украины на 200 миллионов долларов.

"В целом, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой - бьют американские военно-морские силы ножом в спину", - сказал Триплетт.

Вторая причина для Вашингтона надавить на Киев заключается в том, что впервые за много десятилетий правительство США признало Китай стратегическим соперником, отмечает WT.

Cоглашение о поставке двигателей для JL-10 было заключено с украинской компанией Мотор Сич в 2016 году. Тогда же состоялась поставка первых 20 двигателей, хотя всего, согласно договоренностям, их должно быть 250. За это Китай заплатит 380 миллионов долларов, пишет газета.

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Источник: korrespondent.net