В Киевской области разгромили вагон электрички

На перегоне Фастов-Мотовиловка Киевской области в среду, 10 октября, группа неизвестных разрушила вагон пригородного электропоезда №6036 Фастов - Киев. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что неизвестные разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона.

Помощник машиниста заметил вандалов и сразу сообщил в полицию. По данным пресс-службы, правоохранители приехали на станцию ​​Фастов только утром 11 октября.

По предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тысяч гривен.

Как сообщалось, под Запорожьем дети забросали движущуюся электричку камнями.

Также ранее в Киеве вандалы разрисовали краской электричку.

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Источник: korrespondent.net