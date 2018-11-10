Лента RSS
Подписаться на ленту
11 октября 2018, четверг, 14:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,47
11. 10. 2018

В Киевской области разгромили вагон электрички

На перегоне Фастов-Мотовиловка Киевской области в среду, 10 октября, группа неизвестных разрушила вагон пригородного электропоезда №6036 Фастов - Киев. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что неизвестные разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона.

Помощник машиниста заметил вандалов и сразу сообщил в полицию. По данным пресс-службы, правоохранители приехали на станцию ​​Фастов только утром 11 октября.

По предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тысяч гривен.

Как сообщалось, под Запорожьем дети забросали движущуюся электричку камнями.

Также ранее в Киеве вандалы разрисовали краской электричку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.