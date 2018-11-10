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11. 10. 2018

В России приостановили пилотируемые запуски ракет-носителей

В России решили временно приостановить пилотируемые запуски ракет-носителей до разбора ситуации с аварией на корабле Союз МС-10. Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Юрий Борисов, передает в четверг, 11 октября, Интерфакс.

"В такой ситуации пуски прекращаются до разбора всей ситуации, пилотируемые, для того, чтобы обеспечить безопасность. Ситуация, конечно, неприятная, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийных систем спасения, что очень важно", - отметил Борисов.

В то же время источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству, что на очередном пилотируемом корабле к Международной космической станции отправятся дублеры нынешнего экипажа - космонавт Олег Кононенко и астронавт Давид Сен-Жак.

"Пока, согласно графику, на МКС должны отправиться в декабре дублеры нынешнего экипажа Олег Кононенко и Давид Сен-Жак. Решение о досрочном запуске пока не принято", - сказал источник.

Напомним, во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур 11 октября произошла авария за две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Спускаемый аппарат с космонавтами совершил аварийную посадку на территории Казахстана. Экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - выжил. Их уже достали из капсулы с помощью техники ПЭС-1, состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное.

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Источник: korrespondent.net

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